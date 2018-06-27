Суд предоставил НАБУ доступ к акционерному соглашению "Укрнафты"

Соломенский райсуд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) доступ к акционерному соглашению ПАО “Укрнафта”, заключенному между группой “Приват” и правительством Юлии Тимошенко 25 января 2010 года.

Об этом говорится в постановлении следственного судьи от 14 июня 2018 года.

Согласно материалам суда, детективы расследуют правомерность получения бывшим руководством “Укрнафты” тайных доплат, премий и бонусов от группы “Приват”.

“Проводится расследование по факту возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах бывшими должностными лицами ОАО “Укрнафта” за совершение вопреки интересам “Укрнафты” и государства, действий в пользу ЛИЦО_9, ЛИЦО_10 и других представителей группы «Приват», на основании тайных соглашений, заключенных с миноритарными акционерами “Укрнафты” компаниями-нерезидентами Littop Enterprises Limited, Brigemont Ventures Limited, Bordo Managemont Limited, Ballioti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited”, – говорится в судебном документе.

Свое ходатайство детективы НАБУ аргументировали тем, что по их мнению, одним из оснований для заключения этих тайных соглашений между миноритарными акционерами “Укрнафты” и руководством компании, а также получение “Приватом” контроля над “Укрнафтой” было наличие указанного выше акционерного соглашения от 25 января 2010 года. Кроме того, есть еще несколько связанных расследований.

В частности, об уклонении от уплаты налогов менеджментом “Укрнафты” и самой компанией в особо крупных размерах. Также детективы расследуют присвоение средств “Укрнафты” путем вывода их на фиктивные предприятия и присвоение нефтепродуктов, принадлежащих государству. Суд разрешил детективам получить заверенную копию соглашения, которая находится в распоряжении НАК “Нафтогаз Украины”.

Справка Finance.ua