ЕС вложил в Украину больше всего средств за всю свою историю — Могерини

Программа поддержки Евросоюзом Украины является крупнейшей за всю его историю.

Об этом заявила Фредерика Могеріні, представительница ЕС по вопросам иностранных дел на конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене.

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«13 млрд евро — это самый большой пакет макрофинансовой помощи, который когда-либо утверждали в ЕС», — заявила Могерини.

Она сообщила, что Украина провела много важных реформ, однако в настоящее время существует большая потребность в проведении антикоррупционных реформ, которые бы обеспечили верховенство права в Украине.