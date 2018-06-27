Вчера в мировом рейтинге криптовалютных бирж произошли резкие изменения после того как две криптовалютные биржи изменили модель работы с комиссионными.

Сингапурская CoinBene заняла первое место с объемом торгов более 2,1 миллиарда долларов в течение 24-часового периода, а гонконгская Bit-Z заняла второе место с объемом торгов в 1,5 миллиарда долларов. Binance, которая ранее занимала первое место, перешла на четвертое – с объемом около 629 миллионов долларов.

CoinBene представила свою новую модель сбора комиссионных 23 июня, согласно сообщению с их сайта.

Пользователи получат 100% уплаченных комиссионных обратно в Coni, нативной валюте платформы, по формуле количество Coni на счету за час времени, деленное на общий объем торгов за это же время, а затем полученное число умножается на 100 процентов. CoinBene заявили в своем Twitter, что “эти средства можно будет в полном объеме обменять на ETH по цене закрытия (на часовом графике), и на счет пользователя они будут возвращены в 15:00 на следующий день”.

Еще одна биржа, которая резко изменила свои позиции в рейтинге – Bit-Z. Они также возвращают комиссию за торги своим пользователям в «форме BZ» – токеном платформы, который является токеном ERC20 платформы. Но комиссия возвращается только тем, кто прошел третий уровень верификации.

Правила вступили в силу 25 июня, а всего планируется раздать пользователям 600 миллионов BZ. Справедливости ради стоит отметить, что вчера Binance была недоступна в течение нескольких часов из-за технических работ.