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Причины падения ценности гривны в 14 раз: объяснение от НБУ (инфографика)

Причины падения ценности гривны в 14 раз: объяснение от НБУ (инфографика)

Национальный банк Украины (НБУ) объясняет снижение покупательной способности гривни с 1996 года в 14 раз кризисными периодами, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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“Изменение покупательной способности национальной валюты – неизбежное следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и экономического роста, и кризисов. Макроэкономические изменения в Украине на протяжении лет, прошедших со времен денежной реформы в 1996 году, не могли не сказаться на количестве потребительских товаров, которые можно купить за одинаковое количество гривен”, – говорится в сообщении.

По данным регулятора, наибольшее падение покупательной способности гривни пришлось на кризисные периоды, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции. Именно в 1996, 1998-2000, 2004 и 2008 годах гривня потеряла большую часть своей первоначальной покупательской способности.

Там также добавили, что переход к новому монетарному режиму уже позволил снизить инфляцию – как в сравнении с кризисными показателями 2014-2015 годов, так и со средними показателями 1996-2013 годов. В дальнейшем целью монетарной политики НБУ является снижение инфляции до среднесрочной цели в 5% и удержание ее на этом уровне.

При этом рост уровня цен сопровождался и изменениями в номинальных и реальных доходах населения, говорят в НБУ.

“В частности, среднедневная заработная плата по сравнению с 1996 годом выросла более чем в 50 раз. Кроме того, существенно возросла роль безналичных расчетов и изменились модели поведения потребителей”, – объяснил регулятор.

Все эти факторы побудили Нацбанк к оптимизации номинального ряда гривны. Сейчас он перегружен – содержит 17 номиналов.

“После оптимизации номинального ряда, в том числе за счет вывода из обращения мелких монет (1, 2, 5, 25 копеек) и введение в оборот металлических монет номиналом 1, 2, 5, 10 гривен, номинальный ряд гривны будет насчитывать 11 номиналов”, – заключили в Нацбанке.

По материалам НВ
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