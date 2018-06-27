Правительство Австралии закупит американские беспилотники на $5 миллиардов

Федеральное правительство Австралии намерено закупить у США шесть крупных дронов, которые будут использоваться в совместных оборонительных операциях в Азиатском регионе.

Об этом сообщает news.com.

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“Альянс Австралии с США – это наши самые важные отношения в сфере обороны, которые основаны на прочном сотрудничестве в оборонной промышленности и в развитии оборонного потенциала. Эта совместная программа улучшит нашу способность развивать передовые возможности и проводить совместные военные операции. Наш приоритет номер один – безопасность австралийцев. Эти инвестиции защитят наши границы и сделают наш регион более безопасным”, – заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

По информации СМИ, речь идет о закупке больших беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton, предназначенных для морского патрулирования, на общую сумму около 7 млрд австралийских долларов (свыше 5 млрд долл. США по текущему курсу), которые будут использоваться для патрулирования в Южно-Китайском море.

Разведывательный дрон Triton, разработанный корпорацией Northrop Grumman для военно-морских сил, имеет длину 14,5 м и оборудован реактивным двигателем, который позволяет ему подниматься на высоту до 20 км и находиться в воздухе около 30 часов. Комплект инфракрасных сенсоров и мощный радар беспилотника обеспечивают высокую точность сбора информации и большую зону покрытия.