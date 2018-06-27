РФ готовит масштабную кибератаку против Украины - Полиция

Российские хакеры заражают компьютеры украинских компаний вредоносным ПО, что обеспечивает несанкционированный доступ к ним (т.н. “back doors”) для более масштабной атаки.

Об этом заявил глава киберполиции Украины Сергей Демедюк в интервью Reuters.

Хакеры нацелены на компании, банки и энергетическую инфраструктуру, через активацию вредоносного ПО в одну масштабную атаку, сообщил Демидюк, добавив, что украинская полиция работает с иностранными правительствами для выявления хакеров.

С начала года полиция обнаруживает вирусы в фишинговых письмах, отправленных с доменов государственных учреждений, системы которых были взломаны, и поддельные веб-страницы, имитирующие реальные сайты государственных органов.

Демедюк сообщил, что, пытаясь избежать обнаружения, хакеры внедряют вредоносное ПО в сети компаний, разбив его на отдельные файлы.

“Анализ уже обнаруженного вредоносного ПО и нацеленность атаки на Украину свидетельствуют о том, что все это готовится на определенный день”, – сказал он.

Отношения между Украиной и Россией ухудшились после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Киев обвинил Россию в организации крупномасштабных кибератак в рамках “гибридной войны” против Украины.

Некоторые нападения совпадали с крупными украинскими праздниками. По мнению Демидюка, следующая атака может произойти в четверг, в День Конституции, или в августе на День Независимости.

Соединенные Штаты и Великобритания присоединились к Украине по обвинению России в атаке вируса NotPetya.

По словам Демидюка, масштабы текущей кампании такие же, как NotPetya.

Справка Finance.UA:

27 июня 2018 г. Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора об осуществляемой внешней хакерской атаке неизвестным вирусом.