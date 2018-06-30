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В Дубае построят небоскрёб в виде iPod

В Дубае построят небоскрёб в виде iPod

В Дубае возводят небоскрёб, который называется The Pad, а по внешнему виду напоминает плеер Apple iPod. Его постройка началась в 2007 году, спустя два года проект был заморожен, а в 2013 году строительство возобновили. Жильцы заедут в это здание в конце 2018 года.

В The Pod 256 квартир. Здание оснащено новейшей техникой по принципу «умного дома»: в помещениях установлены приборы с голосовым управлением и распознаванием пользователей, а двери заперты биометрическими замками.

Архитекторы решили сделать главной отличительной чертой The Pad наклон на 6,5 градусов относительно поверхности Земли. Предполагается, что это должно напоминать iPod, поставленный на зарядную платформу. В других странах здания могут быть наклонены даже сильнее, но для Дубая это большая редкость. Внутри помещений наклон незаметен, а издалека кажется будто небоскрёб вот-вот обрушится.

По материалам internetua.com
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