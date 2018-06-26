Супрун поведала о новых изменениях в медицине

МОЗ Украины опубликовал для обсуждения новый законопроект “О системе общественного здоровья”.

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, пишет “Сегодня”.

“Открываем еще одно направление системных изменений! Если хотим жить дольше и здоровее – должны вести борьбу за здоровье на всех фронтах. Это означает не только работать над лучшим лечением болезней, а создать такие условия в Украине, чтобы мы могли сохранить максимально крепкое здоровье для каждого этапа жизни”, – рассказывает глава Минздрава.

Какие изменения предлагает законопроект:

Создание Национального совета Украины по вопросам общественного здоровья

Независимые специалисты, которые войдут в Совет, будут следить, чтобы в любых сферах государственной политики были учтены интересы украинцев. Совет будет выполнять функции постоянного консультативного органа Правительства по вопросам общественного здоровья.

Больше полномочий на местах

Даже лучший специалист из столицы никогда не будет знать, как решить проблемы, скажем в Мелитополе, лучше, чем специалисты, которые там непосредственно живут и работают. Поэтому мы предлагаем построить управление системой общественного здоровья по принципу субсидиарности, когда полномочия принятия решений предоставляются органам местной власти.

Центр общественного здоровья в каждом регионе

В каждой области будет работать региональный центр общественного здоровья, который сфокусируется на сохранении здоровья населения, проведении эпидемиологического надзора, профилактике болезней и будет осуществлять меры в борьбе с эпидемиями. Отдельно будет урегулирована деятельность Национального и региональных центров общественного здоровья.

Больше денег на общественное здоровье

Объем средств Государственного бюджета Украины, предназначенных для финансирования государственных программ общественного здоровья и мер борьбы с эпидемиями, составит не менее 5% от суммы всех расходов на здравоохранение.