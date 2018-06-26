"Киевхлеб" подал иск против Roshen из-за "Киевского торта"

“Киевхлеб” подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой оставить за собой право на использование изображения для упаковки “Киевского торта».

Об этом говорится в постановлении суда от 14 июня.

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“Киевхлеб” обратился в суд с иском против предприятия кондитерской корпорации Рошен и против киевской кондитерской фабрики “Рошен” с просьбой оставить за собой право единого пользования на изображение таких элементов, как верхняя этикетка в форме круга, содержащего композицию из графических элементов в виде листьев каштана со спелыми плодами, которые занимают от третьей части до половины указанной этикетки.

Также это касается надписи “Киевский торт”, выполненной старославянским или подобным шрифтом и буквами красного или белого цвета на белом фоне или ленте красного цвета.

Также предметом иска является боковая этикетка в форме прямоугольника с изображением орнамента.

“Киевхлеб” отметил, что поводом для иска стали многочисленные судебные иски компании Рошен, которая нарушает законодательство Украины, регулирующее право предварительного пользователя, с попыткой запретить компании “Киевхлеб” использовать как название “Киевский торт”, так и элементы дизайна упаковки.

Компания “Киевхлеб” в качестве аргумента заявляет, что ее предприятие производит “Киевский торт” еще с 1967 года.

Судебное разбирательство назначено на 5 июля.