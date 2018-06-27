Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

В Сети показали дизайн будущего BMW 8-Series Gran Coupe (фото)

В Сети показали дизайн будущего BMW 8-Series Gran Coupe (фото)

В Бразилии запатентовали дизайн нового BMW 8-Series Gran Coupe. В Интернет просочились эскизы этой новинки. В 8-Series будет также версия в кузове кабриолет.

В марте нынешнего года на автосалоне в Женеве компания BMW показала публике свой новый концепт M8 Gran Coupe. Он был принят очень хорошо, что не удивительно, учитывая его великолепный дизайн. На базе этого концепта немцы и создадут серийный 8-Series Gran Coupe.

По своим размерам новое купе 8-Series ближе к 5-Series, чем к 7-Series. Это значит, что 8-Series Gran Coupe займет такое же место в линейке BMW, как и старое 6-Series Gran Coupe.

Патентные эскизы из Бразилии подтверждают, что у BMW 8-Series будет версия в кузове кабриолет. Самые большие изменения по сравнению с купе произошли в задней части.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018