В Сети показали дизайн будущего BMW 8-Series Gran Coupe (фото)

В Бразилии запатентовали дизайн нового BMW 8-Series Gran Coupe. В Интернет просочились эскизы этой новинки. В 8-Series будет также версия в кузове кабриолет.

В марте нынешнего года на автосалоне в Женеве компания BMW показала публике свой новый концепт M8 Gran Coupe. Он был принят очень хорошо, что не удивительно, учитывая его великолепный дизайн. На базе этого концепта немцы и создадут серийный 8-Series Gran Coupe.

По своим размерам новое купе 8-Series ближе к 5-Series, чем к 7-Series. Это значит, что 8-Series Gran Coupe займет такое же место в линейке BMW, как и старое 6-Series Gran Coupe.

Патентные эскизы из Бразилии подтверждают, что у BMW 8-Series будет версия в кузове кабриолет. Самые большие изменения по сравнению с купе произошли в задней части.