Киевсовет одобрил большую застройку Троещины

Депутаты Киевского городского совета утвердили детальный план территории площадью 410 га в границах улиц Бальзака, Милославской, Закревского, Сабурова в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевсовета.

ДПТ поддержало минимально необходимое для принятия решения количество депутатов – 61. Фракции “Самопомощь” и “Свобода” не дали ни одного голоса.

Согласно утвержденному плану развития территории, разработанному на 20-летний период, площадь под жилую застройку увеличится с нынешних 197,5 га до 226 га.

При этом, если большая часть территории пока застроена, согласно документам Киевсовета, 10-25-этажными жилыми группами, то этажность перспективного жилья планируется выполнить “в пределах 27 этажей”.

На этой территории, согласно плану, появится 1 миллион квадратных метров нового жилья.

Согласно показателям ДПТ, плотность населения, которая сейчас составляет 227 человек на 1 га, на момент завершения реализации плана развития составит 275 человек на 1 га.

В целом численность населения за 20 лет в пределах территории увеличится с нынешних 93 тыс человек в 112,7 тыс человек.

Основные претензии депутатов к ДПТ заключались в том, что план развязывает руки застройщикам при наличии серьезных транспортных проблем в этом районе города.

Мэр Виталий Кличко пообещал, что до конца года продолжится строительство Подольско-Воскресенского перехода, что позволит сдвинуть с места вопрос строительства метро.

Также в Киевсовете сообщают, что предусмотрено строительство комплексов многоэтажных гаражей. Общая вместимость составит 8650 машино-мест.