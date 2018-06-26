Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 122 0

Межбанк: доллар вырос на покупках импортеров и банков

Межбанк: доллар вырос на покупках импортеров и банков

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 6,53 коп., на торгах вторника понизился на 1,56 коп., оказавшись на уровне 26,18 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 июня с уровней предыдущего закрытия 26,17/26,20 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,18/26,20 UAH/USD, демонстрируя впоследствии феноменальную курсовую стабильность, не покинув этот уровень до 12.23 Киева на фоне сбалансированности спроса и предложения.

К 12.23 равновесие покупок и продаж было немного нарушено, и преобладание спроса приподняло цену СКВ до 26,19/26,21 UAH/USD, однако эти локальные максимумы были быстро проданы, вернув «американец» вначале к 26,18/26,20, а спустя 33 минуты, на 13.07 Киева до 26,18/26,20 UAH/USD.
Около 15.00 на опустевшем межбанке новые низколиквидные покупки слегка расширили спред котировок доллара до 26,18/26,20 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.

Торги валютного межбанка 26 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,18/26,20 UAH/USD).

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,18 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,180 / 26,200
евро – 30,552 / 30,575
российский рубль – 0,4155 / 0,4163

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1657 / 1,1658

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018