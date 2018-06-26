Межбанк: доллар вырос на покупках импортеров и банков

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 6,53 коп., на торгах вторника понизился на 1,56 коп., оказавшись на уровне 26,18 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 июня с уровней предыдущего закрытия 26,17/26,20 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,18/26,20 UAH/USD, демонстрируя впоследствии феноменальную курсовую стабильность, не покинув этот уровень до 12.23 Киева на фоне сбалансированности спроса и предложения.

К 12.23 равновесие покупок и продаж было немного нарушено, и преобладание спроса приподняло цену СКВ до 26,19/26,21 UAH/USD, однако эти локальные максимумы были быстро проданы, вернув «американец» вначале к 26,18/26,20, а спустя 33 минуты, на 13.07 Киева до 26,18/26,20 UAH/USD.

Около 15.00 на опустевшем межбанке новые низколиквидные покупки слегка расширили спред котировок доллара до 26,18/26,20 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.

Торги валютного межбанка 26 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,18/26,20 UAH/USD).

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,18 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,180 / 26,200

евро – 30,552 / 30,575

российский рубль – 0,4155 / 0,4163

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1657 / 1,1658

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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