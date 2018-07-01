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Назвали ориентировочную стоимость новых iPhone

Назвали ориентировочную стоимость новых iPhone

Стали известны ориентировочные цены на будущие смартфоны Apple.

Ими поделилась аналитик Кэти Хуберти (Katy Huberty) из Morgan Stanley.

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По мнению Хуберти, скорее всего, Apple выпустит 6,5-дюймовый iPhone с OLED-дисплеем по цене от 999 долларов, 5,8-дюймовый iPhone с OLED-дисплеем от 899 долларов и LCD-версию за 599-699 долларов США.

Старшая модель может получить название iPhone X Plus, а средняя является наследником прошлогоднего iPhone X.

При худшем для покупателей сценарии цена на новинки составит 1099 долларов за iPhone X Plus, 999 долларов за iPhone X 2018 и 799 долларов за iPhone с LCD.

Согласно более ранним слухам, в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель.

По материалам bigmir.net
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