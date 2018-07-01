Китай соединит сетью скоростных железных дорог более 80% городов к 2020 году

Китай к 2020 году намерен создать развитую сеть высокоскоростных железных дорог общей протяженностью свыше 33 тыс. километров, что позволит охватить более 80% крупных городов страны.

Как отмечается, данные цели являются частью трехлетнего плана Министерства транспорта КНР (2018-2020) по “созданию полноценной транспортной сети на территории Китая в целях процветания китайского общества во всех аспектах”.

В рамках реализации мер “будет усилена интеграция различных видов транспорта в индустриальном районе Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй”. При этом время в пути по железной дороге между ключевыми городами региона – Пекином, Тяньцзинем и городом Шицзячжуан – “не должно превышать одного часа”.

К сети высокоскоростных железных дорог в этом регионе присоединится также город Чжанцзякоу – один из объектов зимней Олимпиады-2022.

По словам представителей Китайской корпорации железных дорог (China Railway Corporation), строительство железнодорожных путей с максимальной скоростью движения поездов 400 км/ч на этом участке будет завершено уже к 2019 году.

Справка Finance.ua:

На конец 2017 года общая протяженность железных дорог в КНР достигла 127 тыс. км, при этом 25 тыс. км из них составляют высокоскоростные железнодорожные магистрали.

Протяженность автодорог составила 4,77 млн км, из них 136,5 тыс. – скоростные шоссе.