В регионах на отопительный сезон планируется выделить всего 3% из бюджетов

Органы местного самоуправления в областях планируют выделить на подготовку к предстоящему отопительному сезону всего 3%.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

“Если посчитать деньги, которые вы (органы местного самоуправления – ред.) планируете на подготовку к отопительному сезону, то это составляет всего лишь 3% от ваших бюджетов развития. У меня простой вопрос … каким образом получая большие средства вы хотите за 3 % подготовить общество к отопительному сезону?”, – заявил Г.Зубко.

Справка Finance.ua

В этом году отопительный сезон в Украине начнется 15 октября.