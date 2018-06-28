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В регионах на отопительный сезон планируется выделить всего 3% из бюджетов

В регионах на отопительный сезон планируется выделить всего 3% из бюджетов

Органы местного самоуправления в областях планируют выделить на подготовку к предстоящему отопительному сезону всего 3%.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

“Если посчитать деньги, которые вы (органы местного самоуправления – ред.) планируете на подготовку к отопительному сезону, то это составляет всего лишь 3% от ваших бюджетов развития. У меня простой вопрос … каким образом получая большие средства вы хотите за 3 % подготовить общество к отопительному сезону?”, – заявил Г.Зубко.

Справка Finance.ua

  • В этом году отопительный сезон в Украине начнется 15 октября.
  • К примеру, задолженность за электроэнергию в Луганской область с неконтролируемых территорий составляет 1,5 млрд гривен.
По материалам УНН
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