Калифорнийская компания купила старый комплекс Intel за $13 млн

Калифорнийская компания 3G Venture II, заплатила 13 миллионов долларов за большой заброшенный комплекс для производства чипов Intel в Garden of the Gods Road в Колорадо.

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Владелец компании Джон Чен из Лос-Анджелеса, как сообщается, планирует использовать этот объект для майнинга биткоина.

Сделка включает в себя 30 гектаров и более 700 000 квадратных футов в нескольких зданиях, а майнинг будет вестись в трех зданиях общей площадью около 85’000 квадратных футов, а остальные помещения планируется сдавать в аренду другим майнерам.

Комплекс включает в себя подстанцию и два независимых источника питания.

Кроме того, низкие цены на энергоносители в течение долгого времени привлекали компании для начала деятельности в этом районе, в том числе для создания центров обработки данных.