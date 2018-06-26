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Межбанк: доллар к 26,19 подняли покупки импортеров

Межбанк: доллар к 26,19 подняли покупки импортеров

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,17/26,20 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев к 10.24 надежно обосноваться на отметке 26,18/26,20 UAH/USD. «Появились признаки смены тренда, занесенные, по всей видимости с послеобеденного рынка наличных в понедельник», – заметил наш консультант. На моменте на межбанке относительное равновесие спроса и предложения.

Благодаря действующему равновесию покупок и продаж, котировки безналичного «американца» надежно «заякорились» на отметке 26,18/26,20 UAH/USD, не покидая ее до 10.42 Киева.

По состоянию на 11.10 котировки безналичного доллара на межбанке удерживались на уровне 26,18/26,20 UAH/USD встречными покупками импортеров с игроками, ожидающими очередного сезона компенсации НДС и текущими продажами СКВ ради дефицитной на моменте гривны.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,175 / 26,200
евро – 30,572 / 30,598
российский рубль – 0,4165 / 0,4171

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1673/ 1,1674

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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