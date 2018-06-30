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Volkswagen запускает в Китае вторую фазу завода для увеличения производства электромобилей

Volkswagen запускает в Китае вторую фазу завода для увеличения производства электромобилей

Совместное предприятие FAW-Volkswagen объявило о планах по запуску второй фазы «мега-завода» в Фошане (провинция Гуандун, Китай), производственная мощность которого в настоящее время составляет 300 тыс. автомобилей в год.

Запуск второй фазы позволит вдвое увеличить производство автомобилей.

Volkswagen сообщила, что новые мощности будут использоваться для реализации усилий автопроизводителя по наращиванию выпуска электромобилей. Из-за растущего интереса потребителей в Китае к кроссоверам планы совместного предприятия также включают использование введённых мощностей для производства автомобилей этого сегмента.

Также сообщается о намерении компании использовать при производстве электромобилей модульной архитектуры MEB (Modular Electric Baukasten), разработанной специально для электрокаров. На ней будут построены все электромобили Volkswagen следующего поколения.

Законодательство Китая стимулирует иностранных автопроизводителей к значительным инвестициям в производство электромобилей в стране.

Volkswagen Group в числе тех, кто намерен увеличить своё присутствие на местном рынке, поэтому автопроизводитель уже запустил несколько совместных предприятий с китайскими компаниями.

По материалам 3dnews.ru
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