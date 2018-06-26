НБУ рассказал, сколько уже выпустил монет номиналом 1 и 2 гривны

Национальный банк пока выпустил в обращение всего лишь 7 млн монет номиналом 1 и 2 гривны. Об этом заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко в ходе пресс-брифинга.

«Еще рано говорить о влиянии выпуска этих монет, поскольку не все население даже их видело. Пока мы выпустили только 7 млн монет номиналом 1 и 2 гривны, по мере изъятия банкнот этих номиналов, мы выпускаем им на замену банкноты. Но могу сказать, что недавно в одном из сел Киевской области мне в аптеке на сдачу дали монет 2 гривны, чем я был очень удивлен, ведь этих монет пока очень мало», – рассказал Зайвенко.

Он напомнил, что в планах НБУ выпустить 140 млн и 145 млн монет номиналами 1 и 2 гривны.

В Нацбанке также рассказали о жалобах граждан, которым отдельные финучреждения отказывают в обмене монет более мелких номиналов на более крупные.

«Мы направили в эти учреждения письма с напоминанием о том, что они обязаны проводить такой обмен», – добавил Зайвенко.

Справка Finance.ua: