Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 57 0

В Австралии мужчина выиграл в лотерею три раза за месяц

В Австралии мужчина выиграл в лотерею три раза за месяц

59-летний Карло Массет из города Сидней в штате Новый Южный Уэльс выиграл в лотерею дважды за одну неделю: выигрыш составляет 2,5 миллиона австралийских долларов (более 1,8 млн американский долларов). Потом он купил еще один билет и выиграл еще 48 тысяч австралийских долларов.

Он пожертвовал 50 тысяч австралийских долларов отделению по лечению болезней сердца и легких в больнице Святого Винсента.

«Я очень уважаю эту больницу и был рад помочь ей, чем могу», — заявил он. Сначала после первого выигрыша он думал, что ему повезло, то после третьего решил, что «кто-то заботится о нем».

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018