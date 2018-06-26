В Австралии мужчина выиграл в лотерею три раза за месяц

59-летний Карло Массет из города Сидней в штате Новый Южный Уэльс выиграл в лотерею дважды за одну неделю: выигрыш составляет 2,5 миллиона австралийских долларов (более 1,8 млн американский долларов). Потом он купил еще один билет и выиграл еще 48 тысяч австралийских долларов.

Он пожертвовал 50 тысяч австралийских долларов отделению по лечению болезней сердца и легких в больнице Святого Винсента.

«Я очень уважаю эту больницу и был рад помочь ей, чем могу», — заявил он. Сначала после первого выигрыша он думал, что ему повезло, то после третьего решил, что «кто-то заботится о нем».