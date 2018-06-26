В Польше СМИ посчитали состояние местных богачей

По версии польского еженедельника Wprost, 100 самых богатых поляков владеют активами на общую сумму 142 млрд злотых (свыше 38 млрд долларов), что на 5 млрд злотых (1,3 млрд долл.) больше, чем в 2017 году.

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В первую пятерку “100 самых богатых поляков в 2018 году”, по версии издания, вошли бизнесмены Михал Соловов с активами на сумму 10,8 млрд злотых (2,9 млрд долл.), Зигмунт Солож, который владеет активами на сумму 9,1 млрд злотых (свыше 2,4 млрд долл.), брат и сестра Себастьян и Доминика Кульчики (по 7,1 млрд злотых (по 1,9 млрд долл.), а также создатель популярного сайта интернет-закупок Wish Питер Шульчевський (5,9 млрд злотых (свыше 1,5 млрд долл.).

Впервые в “100 самых богатых поляков” попал футболист “Баварии” и сборной Польши Роберт Левандовски, который с 353 млн злотых (95 млн долл.) занял 94 место в рейтинге.

По сравнению с предыдущим годом, минимальная планка попадания в рейтинг выросла на 59 млн злотых (15 млн долл.), а самый “бедный” в польском рейтинге “100 самых богатых поляков” Ян Любомирский-Ланцкоронський владеет поместьем на сумму 329 млн злотых (88 млн долл.)