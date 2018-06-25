"Северный поток-2": одна из стран ЕС неожиданно подыграла Украине

По состоянию на июнь 2018 года Дания остается единственной страной, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода “Северный поток 2”.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на источники в российских дипкругах, в России не исключают, что Дания намеренно затягивает с выдачей разрешения на строительство газопровода, действуя под давлением США.

Однако, Копенгаген опасается испортить отношения с Берлином, который выступает за строительство газопровода.

На данный момент Дания рассматривает и анализирует запрос от строителей “Северного потока-2” с точки зрения законодательства. Об этом сообщили в министерстве климата, энергетики и природных ресурсов королевства.

Читайте также: Порошенко рассказал о новом способе борьбы с Северным потоком-2

Напоминаем, что компания Nord Stream 2 AG направила заявку датской стороне в апреле 2017 года. Срок рассмотрения заявки, согласно нормативным документам, не должен превышать четыре месяца.

В ноябре 2017 года Дания приняла закон, по которому вопрос целесообразности прокладки трубопроводов через территориальные воды страны будет решать министерство иностранных дел королевства. Газопровод “Северный поток-2” затрагивает исключительную экономическую зону королевства и его территориальные воды.