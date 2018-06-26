Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 104 0

УЗ назначила 11 дополнительных поездов ко Дню Конституции

УЗ назначила 11 дополнительных поездов ко Дню Конституции

“Укрзализныця” назначила 11 дополнительных поездов для путешествий во время праздничных выходных по случаю Дня Конституции Украины.

Отмечается, что также назначены дополнительные рейсы для трех графиковых поездов. В целом на протяжении выходных дней (28 июня – 1 июля) будет осуществлено 57 дополнительных рейсов.

*Дополнительные поезда ко Дню Конституции

Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в столицу в 21:46. Поезд № 197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 25 июня и 1 июля.

Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53. Поезд № 249 Киев – Ивано-Франковск из Киева отправится в рейс 28 июня в 15:21 и прибытие в Ивано-Франковск в 04:58. В обратном направлении отправление из Ивано-Франковска 1 июля в 20:57 и прибытие в Киев в 10:28. Поезд № 177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 28 июня и 1 июля.

Отправление из Киева в 06:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43. Поезд № 162/161 Николаев – Киев осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14. Поезд № 205/206 Киев – Николаев будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 06:22 и прибытие в Николаев в 16:51. Обратно отправление в 10:12 и прибытие в Киев в 20:49. Поезд № 179 Киев – Днепр отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28. Поезд № 201 Днепр – Киев отправится 27 июня в 01:48 с Днепра и прибудет в Киев в 12:00.

В обратном направлении 2 июля поезд отправится из Киева в 14:46 и прибудет к Днепру в 01:10. Поезд № 780/779 Винница – Сумы будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08. Поезд № 231/209 Ивано-Франковск – Днепр отправится 28 июня в 15:42 из Ивано-Франковска и в 12:34 прибудет к Днепру. 29 июня в 16:30 поезд отправится в обратном направлении. Прибытие в Ивано-Франковск в 14:32. Поезд № 168 Львов – Одесса осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018