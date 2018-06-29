Курсом страны не довольны почти 84% украинцев (опрос)

Только 11,2% украинцев довольны направлением, в котором движется страна. Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, 83,7% опрошенных не довольны курсом страны.

Вместе с тем 47,3% украинцев считают, что Украина должна идти интеграционным путем вступления в Европейский Союз. Еще 11,9% убеждены, что должна двигаться в направлении вступления в Таможенный союз.

Кроме того, 30,1% украинцев считают, что Украине не следует ориентироваться ни на вступление в ЕС, ни на вступление в Таможенный союз, 10,1% – не определились со своим мнением, а 0,6% – отказались отвечать.

На референдуме по вступлению в НАТО 41,1% украинцев проголосовали бы “за”, а “против” – 30,7%.

Опрос проходил с 7 по 21 июня 2018 года методом личного интервью 2005 респондентов из 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.