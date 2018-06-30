Apple заменит проблемные клавиатуры в MacBook

После долгих месяцев ругани со стороны пользователей, столкнувшихся с проблемами при эксплуатации установленных в MacBook и MacBook Pro клавиатур типа “бабочка“, Apple официально признала данный недочет.

Компания предложила расширенную программу обслуживания ноутбуков, в которых возникла подобная проблема. Расширенная гарантия распространяется на замену одной или нескольких клавиш, либо, при необходимости, всей клавиатуры. Под программу замены попадают все ноутбуки, со дня приобретения которых не прошло более четырех лет.

Apple определила и симптомы, которые могут служить поводом для замены клавиатуры: получат сенсорную клавиатуру — клавиши произвольно нажимаются — при вводе текста некоторые символы повторяются несколько раз, несмотря на аккуратное нажатие — при нажатии клавиш они не реагируют — при работе с клавиатурой складывается ощущение, что некоторые клавиши залипают.

Если вы столкнулись с одной из вышеперечисленных проблем на вашем MacBook или MacBook Pro — смело обращайтесь в сервис.

Самостоятельный ремонт клавиатуры опасен, да и зачем заниматься тем, что Apple наконец-то взяла на себя.10