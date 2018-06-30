Для протезов создали чувствительную искусственную кожу

Исследователи из Университета Джона Хопкинса создали электронную кожу, которая может обрамлять протезную руку и давать своему владельцу чувство осязания. При помощи электронных датчиков, которые подражают нервным окончаниям в теле, кожа может передать чувство осязания и даже болевые чувства.

Инновационная кожа была сделана из комбинации ткани и резины, в которую включены электронные датчики. Технология, которая используется при этом, получила название транскожная электрическая стимуляция нерва. Это очень сложный процесс и то, что ученым удалось его достигнуть искусственным путем – просто фантастика. Электронная кожа уже была успешно протестирована.

“Впервые протез может обеспечить диапазон восприятия от простого прикосновения до болевого ощущения.

Инновационный протез выполняет практически все функции, что и настоящая рука человека”, – сообщил ведущий автор исследования Нитиш Тэкор в пресс-релизе. Желание восстановить ощущение боли может казаться парадоксальным, однако болевые ощущения жизненно необходимы человеку для того, чтобы предостеречь его об опасности и более серьезных или даже смертельных повреждений.