Беспилотник обучили просачиваться в узкие проемы

Японские инженеры сконструировали модульную мультироторную платформу, которая может на лету менять форму в зависимости от выполняемой задачи. Это позволяет дрону протискиваться через узкие проемы или захватывать груз с помощью трансформируемой рамы.

Доклад был представлен на конференции ICRA 2018, кратко о разработке рассказывает IEEE Spectrum.

На грузовые беспилотники обычно устанавливают стационарный бокс, который прикреплен к раме и позволяет перевозить груз, укладывающийся в существующие измерения. Несмотря на простоту такого подхода, у него есть очевидный недостаток — в контейнер не поместится слишком большой объект, а небольшой груз иногда приходится дополнительно фиксировать в контейнере, заполняя пустоты.

В прошлом году инженеры из Токийского университета неожиданным образом решили эту проблему, представив прототип беспилотника, который обнимал коробки, меняя на лету свою форму.

Однако этот аппарат мог совершать только сравнительно простые трансформации в двух плоскостях.

Теперь эта же группа инженеров построила мультироторный беспилотник-трансформер под названием Dragon.

Дрон представляет собой модульную платформу, где каждый модуль снабжен собственной батареей, вычислительным модулем и парой роторов, а соединения модулей происходят через поворотные узлы с электромоторами. Управляются все модули компьютером Intel Euclid.

Благодаря такой конструкции Dragon может на лету менять свою форму и из традиционной «квадрокоптерной» формы, например, превратиться в зиг-заг или букву L, при этом беспилотник, в отличие от предыдущего прототипа, способен выполнять сложные маневры, изгибаясь в объемную фигуру.

Это позволяет не только захватывать грузы, но и изменять геометрию рамы в полете, чтобы протискиваться через небольшие проемы.