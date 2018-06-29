Ученые создали светящиеся микролазеры, которые будут изучать работу мозга

Международная команда ученых из лаборатории в Беркли разработала светящиеся микролазеры, размером меньше, чем эритроциты.

Открытие произошло случайно: исследователи обнаружили, что пять полимерных шариков, смешанных с частицами других веществ, могут излучать свет при воздействии инфракрасных лучей. Их будут использовать для того, чтобы изучать работу мозга.

По их словам, такой набор веществ способен излучать свет примерно пять часов, даже если вы погружаете их в другую среду — например, в кровь.

Ученые также уточнили, как может применяться их разработка. Они отмечают, что, в первую очередь, врачи смогут контролировать работу нейронов, а также быстро обнаруживать химические изменения в организме. Ранее это могло занимать дни или месяцы — критичный срок для развития болезни.

«Сначала эти микролазеры работали только в воздухе, что было неприятно, потому что мы хотели ввести их в живые системы. Но мы нашли простую уловку и окунули их в сыворотку крови, которая покрывает шарики белками. Теперь они ведут себя в жидкости иначе и могут быть полезны для диагностики», — отметили в команде.

Команда отмечает, что их открытие было во многом случайным, но теперь оно может помочь тысячам пациентов. По их планам, разработка будет использоваться врачами уже в 2020 году.