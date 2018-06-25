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Фонд гарантирования продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ПАО «АКБ «Киев» на один год до 24 июня 2019 года включительно и ПАО «Банк Михайловский» на два года до 12 июля 2020 включительно.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 21 июня 2018 г. № 1757 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО «АКБ «Киев» сроком на один год с 25 июня 2018 по 24 июня 2019 года включительно», – говорится в сообщении.

Также на два года с 13 июля 2018 г. по 12 июля 2020 г. продлены сроки ликвидации ПАО «Банк Михайловский».

Справка Finance.ua

  • Нацбанк в июне 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка ПАО «АКБ «Киев», и в июле 2016 – о ликвидации ПАО «Банк Михайловский».
По материалам УКРИНФОРМ
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