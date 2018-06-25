Фонд гарантирования продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ПАО «АКБ «Киев» на один год до 24 июня 2019 года включительно и ПАО «Банк Михайловский» на два года до 12 июля 2020 включительно.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 21 июня 2018 г. № 1757 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО «АКБ «Киев» сроком на один год с 25 июня 2018 по 24 июня 2019 года включительно», – говорится в сообщении.

Также на два года с 13 июля 2018 г. по 12 июля 2020 г. продлены сроки ликвидации ПАО «Банк Михайловский».

Справка Finance.ua