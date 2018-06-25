Samsung отказалась от разработки проекта аэропорта Симферополь

Архитекторское подразделение компании Samsung – SAMOO Architects & Engineers, которое выиграло тендер на разработку проекта аэропорта Симферополя в оккупированном Россией Крыму – отказалось от его реализации.

Об этом сообщает Крым.Реалии ТВ со ссылкой на полученное письмо МИД Украины, пишет ЦТС.

Причиной отказа является “политическая чувствительность проекта”.

“В 2015 SAMOO Architects & Engineers приняла участие и выиграла в международном тендере по реализации проекта, о политической чувствительности которого к тому времени информации не было. Впоследствии, SAMOO Architects & Engineers отказалась от участия в реализации проекта”, – говорится в ответе МИД Украины на информационный запрос издания.

В SAMOO Architects & Engineers отказались от официального комментария. В то же время сообщили, что исчерпывающую информацию передали в посольство Украины в Корее.

Украинский МИД настаивает, что строительство и сотрудничество корейской компании Samsung с оккупационными российскими властями Крыма незаконны.

“В соответствии с международным правом государства обязаны воздерживаться от оказания содействия агрессору при возникновении международно-противоправного деяния. Вместе с тем, компания SAMOO не является субъектом международного права”, – заявили в МИД Украины.

Компания SAMOO Architects & Engineers (подразделение Samsung) не является субъектом международного права, потому что под эту категорию попадают только международные организации и государства.

Напомним, Россия аннексировала Крым 18 марта 2014 года, приняв отдельно в свой состав два федеральных субъекта – сам полуостров и Севастополь. Украина и западные государства это решение не признают. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по Украине, в которой референдум в Крыму и Севастополе и дальнейшее их присоединение к Российской Федерации признаются нелегитимными.

В документе содержится призыв ко всем государствам воздерживаться от действий, которые могут быть интерпретированы как признание Крыма российским, а также не иметь такого же рода деловых отношений. Южная Корея является одной из 100 стран, которые одобрили данную резолюцию ООН.