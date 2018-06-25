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НБУ назвал общий долг "Газпрома" перед Украиной

НБУ назвал общий долг "Газпрома" перед Украиной

По результатам двух арбитражных решений, “Газпром” должен компенсировать “Нафтогазу” 2,56 млрд долл.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, это положительно для государственных финансов, так как риски для финансовой стабильности Украины не реализовались.

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В НБУ отметили, что важным прецедентом может стать решение по иску 18 украинских компаний против РФ за вред, причиненный их деятельности, и экспроприацию активов в Крыма, принятое Международным третейским судом в Гааге в начале мая (на сумму 159 млн долл.).

Ряд подобных дел ожидает рассмотрения. В НБУ отметили, что Россия вероятно откажется выплатить обязательства, возникающие по таким искам, поэтому придется продолжать взыскания ее зарубежного имущества, чтобы компенсировать потери компаний в Крыму.

По материалам Обозреватель
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