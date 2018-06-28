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В Узбекистане будут выпускать электромобили

В Узбекистане будут выпускать электромобили

Узбекистан становится все более серьезным автопроизводителем. Автомобили марки Ravon уже захватили рынки многих стран (в том числе и Украины), а теперь в Узбекистане собираются выпускать еще и электромобили.

Китайский концерн Changan Automobile Group и министерство инновационного развития Узбекистана договорились подписать меморандум о сотрудничестве для строительства завода по производству электромобилей.

Предприятие планируют построить в Ферганской области. На первом этапе будет развернута крупноузловая сборка. Инвестиции в производство составят около 10-15 млн. долларов. Это создаст 100-150 рабочих мест, а мощность предприятия составит около 1000 автомобилей в год.

Второй этап предполагает локализацию производства с привлечением мощностей смежных узбекских предприятий и увеличение числа рабочих мест.

У китайской компании большие планы. В Узбекистане планируют производить как чистые электрокары, так и гибриды. К 2025 году компания планирует выпустить 21 модель на чистой электротяге и 12 с гибридным приводом. Этими моделями планируют охватить все ниши: от дешевых маленьких «бюджеток» до премиальных купе.

Changan Automobile Group входит в «большую четверку» китайских автопроизводителей с наибольшими объемами производства. Концерн имеет совместные предприятия с Ford Motor, Suzuki Motor, Mazda Motor и PSA Peugeot Citroen. Узбекский завод китайцы рассматривают как плацдарм для выхода на рынок Ближнего Востока.

По материалам autonews.ua
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