К 2050 году альтернативная энергетика займет 50% мирового рынка – Bloomberg

Аналитики Bloomberg New Energy Financl полагают, что выработка электроэнергии из альтернативных источников в мире должна вырасти на 50%.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно ежегодному исследованию, которое проводит компания, в 2015 году доля солнечной и ветряной энергии составляла всего лишь 7% электричества, вырабатываемого в мире. В течении следующих тридцати лет этот процент существенно вырастет.

Такой прогноз группа сделала на основании трех причин. Во-первых, солнечные и ветряные электростанции в последующих десятилетиях должны стать существенно дешевле. Во-вторых, батареи станут дешевле и более энергоемкими и позволят создать больше таких станций.

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Предположительно, построить солнечную электростанцию в 2050 году будет на 71% дешевле, чем сейчас, а ветряную – на 58%.

В то же время должна упасть добыча полезных ископаемых. Например, на сегодня на уголь приходится 38% в выработке электричества, однако его доля по прогнозам снизится до 11%.