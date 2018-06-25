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Главный офис Экспобанка продадут за 30,7 млн грн

Главный офис Экспобанка продадут за 30,7 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц нашел покупателя на помещение главного офиса ликвидируемого Экспобанка в Киеве.

Соответствующий аукцион состоялся 13 июня.

Фонд гарантирования выставлял на аукцион нежилые помещения первого и четвертого этажа двенадцатиэтажного здания и четвертый этаж пятиэтажного здания в Киеве по ул. Дмитриевская, 18/24. Раньше в этом здании находился главный офис Экспобанка.

13 июня состоялся аукцион по продаже недвижимости. В нем принимали участие два физлица: Виталий Усачев и Святослав Мартынюк. Последний предложил большую сумму – 30,7 млн грн за актив и стал победителем аукциона.

Первоначально объект пытались продать в августе 2016 года за 53 млн грн, однако покупателей не нашлось. Оценочная стоимость актива составляет 27,1 млн грн.

По материалам Финансовый клуб
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