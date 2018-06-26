Объем промышленной продукции Донецкой области за полгода увеличился по сравнению с прошлым годом

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года увеличился на 4,3%. В мае выпуск продукции вырос против апреля 2018 года на 5,0%, против мая 2017 года – на 8,1%.

Прирост производства достигнут на фоне низкой базы сравнения, ведь в 2017 году, начиная с февраля, объемы произведенной продукции региона снижались вследствие блокады железнодорожных перевозок угля и других грузов на линии разграничения. Так, в январе–мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года спад составил 11,5%, в мае 2017 года объем продукции был меньше, чем в мае 2016 года, на 12,2%. В результате за последние два года (январь–май 2018 года против января–мая 2016 года) производство сократилось на 7,7%.

Вместе с тем с начала 2018 года положительная динамика производства, кроме эффекта низкой базы, обеспечивается благодаря вводу на некоторых шахтах новых лав, а в машиностроении – за счет поступления новых отечественных и экспортных заказов.

В январе–мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выпуск продукции увеличился в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 1,2%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 3,7%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 8,1%, машиностроении – на 10,6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 20,5%, производстве химических веществ и химической продукции – на 22,4%.

Уменьшился в январе–мае 2018 года по сравнению с январем–маем 2017 года объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 3,7%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 7,7%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 11,1%.

Добыча рядового угля в январе–мае 2018 года по сравнению с январем–маем предыдущего года увеличилась на 4,2% и составила 5,0 млн.т. В то же время это на 20,8% меньше, чем два года назад. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил в январе–мае 2018 года 4,1 млн.т, вырос по сравнению с январем–маем 2017 года на 11,8%.