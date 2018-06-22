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Искусственный интеллект впервые одолел человека в дебатах

Искусственный интеллект впервые одолел человека в дебатах

Череда побед систем искусственного интеллекта над людьми, которая началась в 1997 году победой системы IBM Deep Blue над Гарри Каспаровым, чемпионом мира по шахматам, пополнилась еще одним пунктом. Этим пунктом стало состязание на первенство в искусстве ведения дебатов, в качестве оппонента системы Project Debater выступал один из самых искушенных в этом деле людей на свете, а в качестве жюри выступали сами зрители, которые и отдали пальму первенства искусственному интеллекту.

Отметим, что система искусственного интеллекта, способная вести споры и дебаты на определенную тему, появилась в 2014 году, ее основой была универсальная система IBM Watson. Новая система Project Debater представляет отдельную разработку, ее основной задачей является “просеивание” информации, полученной из доверенных источников и отделение капель реально значимой информации из “моря” не очень достоверной информации, заполняющей сейчас просторы Интернета.

“В конечном счете, система Project Debater поможет людям строить свои рассуждения, опираясь на аргументы и факты, основанные на реальных данных. Это позволит избежать двусмысленности и влияния эмоционального состояния человека на его суждения” – пишут исследователи, – “И соревнование, которое проходило 17 июня в Сан-Франциско, стало наглядной демонстрацией возможностей нашей системы”.

Согласно имеющейся информации, система Project Debater выступала во время соревнования, не имея активного подключения к Интернету. Искусственный интеллект мог только использовать сохраненные в его базе миллионы документов и материала различной тематики, большая часть которых приходилась на газеты и журналы. Более того, до начала дебатов у системы полностью отсутствовали данные об их тематике, но был известен список, состоящий из 100 возможных тем.

По материалам УБР
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