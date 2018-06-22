АМКУ оштрафовал известную кондитерскую корпорацию

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал компанию “Киевский БКК” на почти 330 тысяч гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего предприятия “Кондитерская корпорация Roshen”.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

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“Оштрафовано ООО “Киевский БКК” (г. Киев) на 326 052 грн. за совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции” посредством использования указанным обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожей на оформление упаковки производства дочернего предприятия “Кондитерская корпорация Roshen”, — говорится в сообщении.

Так, компания оштрафована за нарушение закона “О защите от недобросовестной конкуренции”. В сообщении не уточняется, о какой именно упаковке идет речь.