Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 65 0

Американские исследователи "научили" протезы чувствовать боль (видео)

Американские исследователи "научили" протезы чувствовать боль (видео)

В университете Джона Хопкинса создали новый тип искусственной кожи для протезов.

Разработка под названием E-dermis возвращает пациенту не только осязание, но и ощущение боли, говорится в статье EurekAlert!.

После ампутаци руки или ноги люди часто испытывают ощущение “фантомной конечности” – ощущение, что недостающая часть тела все еще существует. Эта чувственная иллюзия стала ближе к реальности благодаря команде инженеров из Университета Джона Хопкинса, которая создала электронную кожу E-dermis. Когда она накладывается поверх протезов, это возвращает реальное ощущение осязания через кончики пальцев.

“Спустя много лет я почувствовал мою руку, как будто пустая оболочка снова наполнена жизнью”, – говорит анонимный мужчина-ампутант, который служил главным волонтером-тестировщиком команды.

E-dermis изготовлена из ткани и резины и снабжена датчиками для имитации нервных окончаний. Такая кожа воссоздает ощущение осязания, а также боль, ощущая раздражители и передавая импульсы в периферические нервы.

“Мы создали датчик, который проходит через пальцы протезной руки и действует как ваша собственная кожа. Это интересно и ново, потому что теперь у нас может быть протезная рука, которая уже есть на рынке, и ее можно изменить с помощью электронной кожи, которая может многое рассказать владельцу”, – говорит Люк Осборн, аспирант университета Джона Хопкинса в области биомедицинской техники.

В то же время подчеркивается, что разработка не полностью копирует человеческую кожу. В частности, E-dermis не чувствителен к температуре.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018