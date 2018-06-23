Американские исследователи "научили" протезы чувствовать боль (видео)

В университете Джона Хопкинса создали новый тип искусственной кожи для протезов.

Разработка под названием E-dermis возвращает пациенту не только осязание, но и ощущение боли, говорится в статье EurekAlert!.

После ампутаци руки или ноги люди часто испытывают ощущение “фантомной конечности” – ощущение, что недостающая часть тела все еще существует. Эта чувственная иллюзия стала ближе к реальности благодаря команде инженеров из Университета Джона Хопкинса, которая создала электронную кожу E-dermis. Когда она накладывается поверх протезов, это возвращает реальное ощущение осязания через кончики пальцев.

“Спустя много лет я почувствовал мою руку, как будто пустая оболочка снова наполнена жизнью”, – говорит анонимный мужчина-ампутант, который служил главным волонтером-тестировщиком команды.

E-dermis изготовлена из ткани и резины и снабжена датчиками для имитации нервных окончаний. Такая кожа воссоздает ощущение осязания, а также боль, ощущая раздражители и передавая импульсы в периферические нервы.

“Мы создали датчик, который проходит через пальцы протезной руки и действует как ваша собственная кожа. Это интересно и ново, потому что теперь у нас может быть протезная рука, которая уже есть на рынке, и ее можно изменить с помощью электронной кожи, которая может многое рассказать владельцу”, – говорит Люк Осборн, аспирант университета Джона Хопкинса в области биомедицинской техники.

В то же время подчеркивается, что разработка не полностью копирует человеческую кожу. В частности, E-dermis не чувствителен к температуре.