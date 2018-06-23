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Приложение для сохранения заряда оказалось вредоносным

Приложение для сохранения заряда оказалось вредоносным

Специалисты в области кибербезопасности из компании RiskIQ заявили о том, что приложение Advanced Battery Saver является вредоносным. В частности, оно крадет личные данные пользователей.

Об этом отмечено в блоге компании.

Эксперты отметили, что приложение имеет ряд скрытых механизмов, о которых пользователи и не подозревают.

В частности, оно получает доступ ко всем данным на устройстве, начиная от геолокации и заканчивая журналом звонков и SMS-сообщениями.

Также приложение считывает интернет-трафик, демонстрирует владельцу устройства рекламу без его согласия, крадет данные о модели гаджета, марке производителя и даже номер IMEI.

При этом заявленные функции, среди которых мониторинг батареи и завершение энергоемких процессов, данное приложение выполняет.

Advanced Battery Saver было доступно для скачивания на Google Play, однако в настоящее время оно удалено.

По материалам Корреспондент.net
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