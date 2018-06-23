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Названы самые популярные ноутбуки среди украинцев

Названы самые популярные ноутбуки среди украинцев

В первом квартале нынешнего года рынок ноутбуков в Украине продолжает расти.

Об этом рассказали в компании GfK Ukrainе.

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По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рынок ноутбуков вырос на 3%. С января по май 2018 продали 221 тыс. устройств. В прошлом году – 213 тыс.

За год средняя стоимость ноутбуков выросла на 21% – с 11,4 тыс. грн до 13,8 тыс. грн.

“Рост стоимости можно объяснить повышенным спросом на более производительные ноутбуки. Предпочтение отдается устройствам на базе процессоров CoreI5 и CoreI7 и оперативной памятью 8 Гб и выше. Также выросли продажи в сегменте игровых ноутбуков. Это тоже повлияло на среднюю цену на рынке”, – говорит аналитик консалтинговой компании Валентина Печончик.

Самые дешевые устройства в среднем стоят от 4 тыс. грн. Это ноутбуки производителей Prestigio, Qilive, Yepo.

Самые дешевые устройства на базе процессоров Core I5 ​​стоят от 12 тыс. грн. Стоимость ноутбуков с процессором CoreI7 стартует от 13,5 тыс. грн.

Самый дешевый геймерский ноутбук можно приобрести за почти 22 тыс. грн. Стоимость самых дорогих составляет более 100 тыс. грн.

По материалам Газета по-Украински
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