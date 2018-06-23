Корейское правительство выделило $9 млн на блокчейн-тесты

Правительство Южной Кореи инвестирует 10 миллиардов корейских вон для поддержки развития блокчейн-проектов в стране.

Министерство науки страны опубликовало в четверг стратегию развития блокчейн-отрасли.

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Агентство сообщило, что правительство планирует инвестировать 9 миллионов долларов США в общей сложности до конца 2019 года в рамках стремления страны к «среднесрочному и долгосрочному плану расширения использования технологии блокчейн».

При этом министерство заявило, что оно возьмет на себя инициативу по работе с другими правительственными учреждениями для проведения блокчейн-проектов в государственном секторе.

Работы будут сосредоточены на управлении цепочками поставок животноводческой продукции, таможенном оформлении, онлайн-голосовании, сделках с недвижимостью, трансграничном распределении электронных документов и логистике.

Основная цель, согласно документу, заключается в повышении эффективности обмена информацией и прозрачности в сфере публичных услуг за счет использования распределенной сети.

Министерство объяснило, что, например, оно будет сотрудничать с министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел для развертывании системы на основе распределенного реестра, в которой будет содержаться информация о поголовье скота и его размножении, отгрузке продукции, продаж.

Кроме того, министерство заявляет, что будет инвестировать 800 миллионов вон (~ 720’000 долларов США) в год на срок до шести лет, чтобы расширить исследовательский центр, занимающийся развитием технологии блокчейн.

Цель состоит в том, чтобы обучить студентов новым технологиям и к 2022 году и взрастить 10’000 блокчейн-программистов.