YouTube вводит платную подписку на каналы

YouTube вводит функцию платной подписки на каналы с более чем 100 тысячами подписчиков.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что об этом просили блогеры-звезды, так как для них реклама фактически оставалась единственным источником заработка на платформе.

“Это способ диверсификации доходов. Это то, о чем просили создатели роликов. Мы тесно сотрудничаем с ними”, – заявил главный директор по продукту Youtube Нил Мохан.

Авторы получают 70% от стоимости подписки после вычета налога с продаж. В настоящее время комиссии за проведение транзакций, в том числе за операции по кредитной карте, YouTube полностью берет на себя.

Подписка также позволит пользователям получить доступ к расширенному списку эмодзи, эксклюзивному контенту и атрибутике.