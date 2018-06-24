В Китае вышел новый рейтинг криптовалют (инфографика)

Министерство промышленности и информационных технологий Китая выпустило свой второй официальный рейтинг криптовалют.

В прошлом месяце Ethereum был на вершине рейтинга, а за ним следовали Steem, Lisk, NEO и Komodo. На этот раз в рейтинге произошли серьезные перемены. EOS теперь занимает первое место. Далее следует Ethereum, затем NEO, Stellar и Lisk.

Рейтинг складывается из технологической и инновационной составляющих. Стоит отметить, что биткоин, который в прошлом месяце занимал 13-е место, в этот раз опустился на 17-е место.



Несмотря на то, что в Китае запрещены проведение ICO и деятельность криптовалютных бирж, сама технология блокчейн пользуется поддержкой у правительства Китая.