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Минфин опроверг необходимость секвестра госбюджета

Минфин опроверг необходимость секвестра госбюджета

По результатам пяти месяцев года выполнение общего фонда бюджета составило 99%, а с учетом спецфонда — 100%.

Об этом заявила новый руководитель Минфина – и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью “Экономической правде”.

“По результатам пяти месяцев выполнения общего фонда бюджета по доходам у нас — 99%, а если с учетом спецфонда — 100%. Мы уточнили некоторые цифры, проанализировали статьи, по которым в первом квартале было невыполнение, и сейчас видим, что в мае-июне ситуация с наполнением бюджета выравнивается”, – отметила она.

Глава Минфина подчеркнула, что не видит причин для секвестра государственного бюджета.

“Я не вижу оснований для пересмотра. Конечно, риски есть всегда, и задача Минфина — эти риски уменьшать. Именно поэтому мы не только проводим мониторинг, но и имеем план действий относительно некоторых поступлений в бюджет через ГФС и поступлений в Пенсионный фонд”, – подчеркнула она.

21 июня информационное управление Счетной палаты со ссылкой на выступление председателя Валерия Пацкана на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета сообщило, что в первом квартале 2018 года общий фонд государственного бюджета Украины недополучил 65,9 миллиарда гривен, или 22,5% от плана поступлений. Основной причиной этого, по данным Счетной палаты, стало неосуществление запланированного размещения облигаций внешнего государственного займа.

По материалам УКРИНФОРМ
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