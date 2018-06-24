В Лондоне установлена статуя в честь криптовалют (фото)

Трехметровая статуя «Crypto Connection» была создана итальянским художником Федерико Клаписом по заказу компании Eidoo — создателя платформы, объединяющей функции криптовалютного кошелька и децентрализованной биржи.

Скульптуру разместили в Лондоне на смотровой площадке на южном берегу Темзы, между башней «Оксо» и кинотеатром BFI Southbank.

«Crypto Connection» считается одним из самых амбициозных проектов, который подчеркивает стремительно меняющийся финансовый ландшафт. Скульптура прекрасно отражает дихотомию природы криптовалют: то, что изначально казалось мимолетной тенденцией, оказалось чем-то, созданным на многие годы вперед.

Открытие бронзовой скульптуры состоялось 15 июня в 16:30. Присутствующих попросили поделиться своими мыслями в социальных сетях, используя хэштеги #cryptoconnection #eidoo и #cryptobaby.



Статуя представляет собой фигуру ребенка в утробе матери, держащего в руках гаджет. Автор монумента утверждает, что создал скульптуру в честь рынка криптовалют, так как сам является их большим поклонником. Работа заняла около трех месяцев. Стоимость проекта не разглашается.