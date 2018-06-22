Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 2593 0

Армейский КрАЗ выпустили в новой версии

Армейский КрАЗ выпустили в новой версии

Армейский полноприводный грузовик КрАЗ-5233НЕ 4х4 получил новую версию — на его базе построили командно-штабную машину.

На шасси установлен КУНГ, который оснащен всеми необходимыми системами: фильтровентиляции, кондиционирования, обогрева, освещения и светомаскировки, средствами пожаротушения, а также площадкой с дизель-генераторной установкой и контейнером с двумя дополнительными генераторами.

Само вездеходное шасси КрАЗ-5233НЕ имеет стандартную комплектацию. Оригинальность для таких машин состоит в том, что все системы питаются от генератора ходового двигателя мощностью 2 кВт.

Командно-штабная машина является передвижным рабочим помещением, поэтому и в КУНГе и в кабине будет установлено специальное оборудование. Для этого машина сейчас отправилась на один из радиоэлектронных заводов, где на нее будет установлены все системы.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018