Армейский КрАЗ выпустили в новой версии

Армейский полноприводный грузовик КрАЗ-5233НЕ 4х4 получил новую версию — на его базе построили командно-штабную машину.

На шасси установлен КУНГ, который оснащен всеми необходимыми системами: фильтровентиляции, кондиционирования, обогрева, освещения и светомаскировки, средствами пожаротушения, а также площадкой с дизель-генераторной установкой и контейнером с двумя дополнительными генераторами.

Само вездеходное шасси КрАЗ-5233НЕ имеет стандартную комплектацию. Оригинальность для таких машин состоит в том, что все системы питаются от генератора ходового двигателя мощностью 2 кВт.

Командно-штабная машина является передвижным рабочим помещением, поэтому и в КУНГе и в кабине будет установлено специальное оборудование. Для этого машина сейчас отправилась на один из радиоэлектронных заводов, где на нее будет установлены все системы.