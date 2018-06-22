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В Киеве бросили коктейли Молотова в Ощадбанк (фото)

В Киеве бросили коктейли Молотова в Ощадбанк (фото)

По предварительной информации, пожар в отделении банка начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.

В ночь на 22 июня в Соломенском районе Киева неизвестные бросили взрывное устройство в помещение Ощадбанка. Об этом сообщают Стражи Эспрессо в Facebook.

“Ночью в помещении Ощадбанка взорвалось неизвестное устройство”, – говорится в сообщении.

Как сообщает столичная полиция, в 3.45 ч. в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя будто было слышно взрыв и из здания пошел дым.

По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал.

По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По материалам Корреспондент.net
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