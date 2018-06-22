Украинский стартап создал антистрессовые часы

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал управляющий партнер Creative Quarter Илья Кенигштейн.

Часы показывают уровень стресса пользователя на основании 20-и различных параметров и дают научно обоснованные советы, как справиться со стрессом.

Для Android уже все работает, для iPhone пока что только тестовая версия, но это вопрос нескольких недель.

“Часы называются EMtracker и, кроме времени, автономно показывают шаги, калории, пульс и давление. При подключении к смартфону видно статистику сна. Но еще они меряют и вычисляют давление, определяя уровень стресса и давая индивидуальные рекомендации. Создатели проанализировали сотни паттернов поведения и на основе собственных исследований разработали систему, которая показывает вам ваше состояние и дает советы, как справиться со стрессом. База советов сейчас около 300, и все они научно обоснованы. Например, совет “выпейте гранатовый сок” – содержит высокое количество витамина С, снижает кортизол. Или “убейся об стену” (шутка) “, – рассказал Кенигштейн.

По его словам, часы очень красивые, выглядят круто, батарея 100 мА/ч, держит 10 дней активного и 30 пассивного. использования. Цена – $88 (2288 грн).

“Решение подходит для корпоративного сектора, потому что помогает начальству бороться со стрессом сотрудников. На мой взгляд – фишка must have для большинства украинских компаний. Я бы еще и депутатов заставил такие носить – хватить как лохам светить Ulysse Nardin и TAG Heuer. А результаты – лайв на сайт ВРУ с доступным архивом. В каком состоянии голосовал”, – написал Кенигштейн.