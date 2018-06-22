Малый и средний бизнес Украины получил льготных кредитов почти на 250 миллионов гривен

За год украинский малый и средний бизнес получил льготных кредитов на общую сумму 237,7 млн грн. Эти кредиты были выданы в рамках программы Немецко-Украинского фонда и проекта EU4Business, который финансируется Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба Немецко-Украинского фонда.

Кредиты получили 78 малых и средних предприятий. Средняя сумма одного кредита составила 2,3 млн грн. Аграрные компании получили кредитов на 180 млн грн. Еще почти 55 млн грн получили промышленные компании, а отели и рестораны — 2,4 млн грн.

Средняя процентная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса составила 14,8%. Приоритетными секторами для финансирования являются легкая и перерабатывающая промышленность, животноводство и возобновляемая энергетика.

Предприниматель подает заявку о кредите в банк-партнер. Банк передает ее для утверждения в Немецко-Украинский фонд. Средства для кредита предоставляет НУФ. После того как кредит погашается, банки партнеры возвращают эти деньги Фонду.