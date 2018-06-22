Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 192 0

Малый и средний бизнес Украины получил льготных кредитов почти на 250 миллионов гривен

Малый и средний бизнес Украины получил льготных кредитов почти на 250 миллионов гривен

За год украинский малый и средний бизнес получил льготных кредитов на общую сумму 237,7 млн грн. Эти кредиты были выданы в рамках программы Немецко-Украинского фонда и проекта EU4Business, который финансируется Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба Немецко-Украинского фонда.

Кредиты получили 78 малых и средних предприятий. Средняя сумма одного кредита составила 2,3 млн грн. Аграрные компании получили кредитов на 180 млн грн. Еще почти 55 млн грн получили промышленные компании, а отели и рестораны — 2,4 млн грн.

Средняя процентная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса составила 14,8%. Приоритетными секторами для финансирования являются легкая и перерабатывающая промышленность, животноводство и возобновляемая энергетика.

Предприниматель подает заявку о кредите в банк-партнер. Банк передает ее для утверждения в Немецко-Украинский фонд. Средства для кредита предоставляет НУФ. После того как кредит погашается, банки партнеры возвращают эти деньги Фонду.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018