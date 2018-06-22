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9 стран ЕС создадут кибернетические силы

9 стран ЕС создадут кибернетические силы

По инициативе Литвы девять стран-членов Евросоюза пришли к согласию о создании кибернетических сил быстрого реагирования.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Соответствующее соглашение в понедельник подпишут в Люксембурге Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния, а Франция, Испания, Польша и Финляндия официально присоединятся до конца года.

“Цель – создать кибернетические команды быстрого реагирования, ротация которых будет проводиться каждое полугодие”, – сказал министр.

По словам Кароблиса, эти команды ЕС могли бы приходить на помощь государствам-членам в случае серьезных компьютерных инцидентов.

Как сказал министр, со структурами ЕС будет рассмотрена возможность использовать для проекта средства бюджета ЕС на приобретение технического и программного оборудования.

График ротации этих сил планируется утвердить в следующем году.

Еще четыре страны: Бельгия, Греция, Словения и Германия, – присоединятся к проекту на правах наблюдателей.

Как утверждают литовские разведывательные ведомства, большая часть вражеской деятельности в кибернетическом пространстве связана с Россией, эта деятельность направлена в основном против органов государственной власти и управления Литвы и ее энергетического сектора.

Создание киберсил – один из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном сотрудничестве с ЕС в области обороны.

По материалам Украинская правда
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